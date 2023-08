Feuer in Lautertal: Werkstatt für Landmaschinen brennt in den Ruin

Von: Maibrit Schültken

Am Dienstag (15. August) kam es im Kreis Bergstraße zu einem Feuer in einer Werkstatt für Landmaschinen. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Lautertal - Die Feuerwehr rückte am Dienstag (15. August) zu einem Großeinsatz nach Lautertal Gadernheim (Kreis Bergstraße) an, wo seit 22.30 Uhr eine Werkstatt für Landmaschinen lichterloh brannte. Der Firmeninhaber alarmierte die Feuerwehr selbst in die Turmstraße als er den Rauch bemerkte. Die Einsatzkräfte konnten zum Glück eine Ausbreitung des Feuers verhindern, teilte die Polizei mit.

Bis 00.40 Uhr war der Brand unter Kontrolle gebracht. Für die Nachlöscharbeiten nutzte die Feuerwehr Löschschaum, um Glutnester zu beseitigen und ein erneutes Aufflammen der Werkstatt zu verhindern. Anwohner werden trotzdem gebeten, bis auf Weiteres Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Bundesstraße 47 bleibt aufgrund der anhaltenden Löscharbeiten gesperrt.

Am Dienstag (15. August) stand eine Werkstatt für Landmaschinen in Vollbrand. © Jürgen Strieder

Feuer im Kreis Bergstraße - Einsatzkräfte kämpfen mit den Flammen

Die Feuerwehr aus Gadernheim erhielt Unterstützung von umliegenden Wehren. Die Drehleiter der Feuerwehr Lindenfells musste auf der Hauptstraße platziert werden, da in der Turmstraße kein ausreichender Raum für das Fahrzeug vorhanden war.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ein Traktor, der sich in der Werkstatt befand, wurde jedoch Opfer der Flammen. Auch das Gebäude selbst wurde vollständig zerstört, sodass eine Fortführung des Betriebes vorerst nicht möglich ist.

Ein Traktor ging vollständig in den Flammen unter. © ALEXANDER KEUTZ

Die genaue Brandursache ist aktuell nicht bekannt und Teil von Ermittlungen der Polizei Bensheim. Ein technischer Defekt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine vorläufige Schätzung des Schadens geht von über einer Million Euro aus. (ms)

