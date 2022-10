Feuer in Mehrfamilienhaus: 49-Jähriger festgenommen

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Im Zusammenhang mit einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im südhessischen Michelstadt hat die Polizei einen 49-jährigen Mann festgenommen. Das Feuer war am Donnerstag in einer Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Verletzt wurde dabei niemand, alle Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Michelstadt - Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können. Nach Angaben der Sprecherin schilderten Zeugen, dass ein Mann aus dem Haus gerannt sei. Die Polizei nahm daraufhin den 49-Jährigen fest. Der Mann sei „im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen worden“, sagte die Sprecherin, im Tagesverlauf sollten weitere Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft folgen. dpa