Feuer in Schulgebäude in Neukirchen

Brände

In einer Schule in Neukirchen (Schwalm-Eder-Kreis) hat es am Montagmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war im Bereich des Atriums ein Feuer ausgebrochen. Schüler und Lehrer seien umgehend aus dem Gebäude evakuiert worden. Eine Mitarbeiterin der Schule wurde demnach durch Rauchgase leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Neukirchen- Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz gewesen, um den Brand zu löschen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt. Die Brandstelle ist laut Mitteilung noch nicht begehbar. dpa