Feuerwehr-Blinklicht: Al-Wazir meldet sich zu Wort

FDP-Sprecher wendet sich an Bouffier, Kritik von Landesfeuerwehrverband

+ © Hampe Um das Heckwarnsystem, das die Feuerwehr bei Einsätzen aufstellt, dreht sich der Streit: Die Landesregierung verbietet es neuerdings. © Hampe

Wiesbaden/Seligenstadt - Weil Feuerwehrleute bei Einsätzen ihr bewährtes Heckwarnsystem nicht mehr einsetzen dürfen, entrüsten sich Kommunalpolitiker in Seligenstadt und kritisieren Tarek Al-Wazir. Nun äußern sich Verkehrsminister und Landesfeuerwehrverband zur Entscheidung.

+ Tarek Al-Wazir (Grüne) © dpa Um sich bei Einsätzen auf der Autobahn zu schützen, will die hessische Feuerwehr weiterhin Warnblinklichter in Form von Richtungspfeilen am Heck ihrer Fahrzeuge nutzen. Doch wie bereits berichtet, hat das Verkehrsministerium in Wiesbaden die Genehmigung dazu widerrufen, kritisierte der Landesfeuerwehrverband in Kassel. Dies bedeute eine „massive Gefährdung der Einsatzkräfte“. Die Entscheidung müsse zurückgenommen werden, sagte Verbandsgeschäftsführer Harald Popp heute: „Auf der Autobahn sind unsere Einsatzkräfte einer hohen Gefahr ausgesetzt und müssen geschützt werden.“ Gleiches gelte für Schnellstraßen, sagte Popp. Die bisherigen gelben Warnlichter hätten sich bei der Absicherung von Einsatzstellen in der Praxis bewährt. Sogar trotz des Einsatzes der Lichter sei es schon zu schweren Unfällen gekommen.

Eine schnelle und unbürokratische Lösung für Feuerwehren bei ihrem Einsatz auf Straßen und Autobahnen mahnt Wolfgang Greilich, Innenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, in einem Schreiben an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an. Mit Verweis auf die Seligenstädter Stadtverordnetenversammlung, die sich wie berichtet in einer Resolution vehement gegen das Verbot des bisherigen Heckwarnsystems wehrt, erhebt Greilich schwere Vorwürfe gegen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Dessen Widerruf der bisherigen Ausnahmegenehmigung für das Warnsystem sei unverständlich und gefährde unnötig die Einsatzkräfte. Al-Wazir befinde sich in dieser Angelegenheit offensichtlich auf dem Holzweg und müsse unverzüglich zur Ordnung gerufen werden. Als ehemaliger für die Feuerwehr zuständiger Innenminister wisse Bouffier, dass die Entscheidung seines Ministers „frei jeden Sachverstands und nur rein bürokratisch“ zu erklären sei.

Auch Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) äußerte sich: Er sagte, der Grund für das Verbot des Heckwarnsystems sei eine Neuregelung auf Bundesebene. Dabei gehe es um die Frage, ob die Feuerwehr zu sogenannten verkehrslenkenden Maßnahmen befugt sei. Hessen dringe darauf, dass der Bund die Rechtslage wieder ändere. „Die Feuerwehrleute haben bei ihrer gefährlichen Tätigkeit im Dienste der Allgemeinheit Anspruch auf die bestmögliche Sicherung“, erklärte der Minister. (dpa/jrd/mho)