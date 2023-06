Unzählige Smartphone-Nutzer betroffen: Feuerwehr in Hessen bittet nach Notruf-Flut um Mithilfe

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Fehler in Android 13 führt zu Fehlalarmen in den Rettungsleitstellen. Die Feuerwehr Wiesbaden wendet sich mit einer Bitte an die Öffentlichkeit.

Wiesbaden – Ein Fehler im Android-Betriebssystem (Version 13) führt in den hessischen Rettungsleitstellen zu einer Flut von Fehlalarmen, da die automatische Notruffunktion des Smartphones fälschlicherweise ausgelöst wird. Diese Fehlalarme, die bei Erschütterungen oder beim Ausschalten des Gerätes auftreten können, werden von den Nutzerinnen und Nutzern oft gar nicht bemerkt.

Die Zahl der durch diese Fehlfunktion verursachten falschen Notrufe ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Für die Leitstellen in Hessen bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand. So berichtet die Feuerwehr Wiesbaden, dass sich von den rund 400 Notrufen, die dort täglich eingehen, inzwischen gut die Hälfte als Fehlanrufe von Smartphones herausstellen. Die Leitstelle des Kreises Groß-Gerau meldet, dass die Zahl der Notrufe seit Mai insgesamt um ein Viertel gestiegen ist. Die Zahl der falschen Notrufe habe sich im gleichen Zeitraum verfünffacht.

Die Notrufnummer 112 erscheint auf dem Display eines Smartphones. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Ungewollte Notruf-Flut in Hessen: Feuerwehr Wiesbaden bittet um Mithilfe

Obwohl Android-Entwickler Google über die Fehlfunktion informiert ist, sieht das Unternehmen die Verantwortung für die Behebung des Problems bei den Smartphone-Herstellern. Hersteller von Android-Handys, die die „Emergency SOS“-Funktion anbieten, seien für deren Implementierung verantwortlich.

In Deutschland wurde das Problem erst mit Verzögerung bekannt, da einige Smartphone-Hersteller wie Samsung Betriebssystem-Updates erst mit Verzögerung zur Verfügung stellen. Samsung, dessen Geräte in Deutschland weit verbreitet sind, hat Anfang Juni ein Update zur Verfügung gestellt, das das versehentliche Auslösen von Notrufen verhindert. Die Feuerwehr Wiesbaden bittet um Installation des Updates.

Google geht davon aus, dass weitere Hersteller in Kürze ähnliche Updates zur Verfügung stellen werden. Nutzer, die weiterhin von der Störung betroffen sind, sollten sich an den Hersteller ihres Geräts wenden. (cas)