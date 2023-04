Feuerwehr rettet Küken mit Suppenkelle aus Wasserbecken

Bei einem tierischen Einsatz hat die Feuerwehr in Frankfurt am Main am Donnerstag zwölf Entenküken aus einem Becken für Wasserspiele gerettet. Die Tiere steckten nach den Angaben eines Sprechers der Feuerwehr Frankfurt am Nachmittag in einem Überlaufrohr des Beckens fest, dessen Sog sie am Fortschwimmen hinderte. Mit einer Suppenkelle aus einer nahegelegenen Kantine habe die Feuerwehr die Kleinen aus dem Wasser gerettet und sie an die wartende Entenmama übergeben, hieß es auf Twitter.

Frankfurt - Das Überlaufrohr habe man im Anschluss gegen zukünftige Schwimmversuche der Küken abgesichert. dpa