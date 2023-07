Feuerwehr stoppt Brand wenige Zentimeter vor Wohnhäusern

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei Löscharbeiten. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nur wenige Zentimeter vor mehreren Wohnhäusern in Bad Schwalbach konnte die Feuerwehr am Dienstag einen Flächenbrand stoppen. Zwischen einer Jugendhilfeeinrichtung und der Ortsgrenze Lindschied habe ein großes Getreidefeld in Flammen gestanden, berichtete die Feuerwehr. Das Feuer sei durch den Wind bis an die Gärten der Wohnhäuser getrieben worden.

Bad Schwalbach - Mehr als 100 Einsatzkräfte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis waren im Einsatz und konnten den Brand stoppen. Drei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.

Wegen der starken Rauchentwicklung sei die Bevölkerung über Informationen auf die Mobiltelefone gewarnt worden. Nach einer Stunde war der Brand gelöscht. Für die Feuerwehr Bad Schwalbach war dies bereits der dritte Vegetationsbrand an diesem Tag. Seit Montagmorgen habe es im Kreis noch neun andere Vegetationsbrände gegeben. Kreisbrandinspektor Christian Rossel sagte: „Bereits im letzten Jahr hatten wir einen Rekord an Vegetationsbränden, der auch bei uns zu einem Umdenken geführt hat. In diesem Jahr sehen wir noch eine deutliche Steigerung derartiger Einsätze, auch in der Intensität.“ dpa