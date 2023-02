Feuerwehrmann bei Einsatz in Alsfeld verletzt

Beim Löschen eines Hausbrands in Alsfeld-Fischbach (Vogelsbergkreis) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Die Bewohner des Hauses hätten sich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt aus dem Gebäude gerettet, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Beim Löscheinsatz sei allerdings ein 34 Jahre alter Feuerwehrmann von einem herabstürzenden Deckenteil am Kopf getroffen und verletzt worden.

Alsfeld - Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch einen Schaden im Kamin verursacht. dpa