Offenbacherin Evren Gezer nicht mehr in der Morgen-Show

Frankfurt - Der Radiosender FFH hat die Mannschaft seiner beliebten Morning-Show ausgewechselt. Die bislang von Evren Gezer (36) und Horst Hoof (39) moderierte Sendung übernehmen Julia Nestle (32) und Daniel Fischer (40), wie der Sender heute mitteilte.

Die Offenbacherin Evren Gezer sendet jetzt im wöchentlichen Wechsel nachmittags zwischen 13 und 16 Uhr sowie am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr. Horst Hoff will sich Medienberichten zufolge erst einmal eine Auszeit nehmen. FFH-Chef Hans-Dieter Hillmoth wird mit den Worten zitiert: „Morgens will es vielleicht nicht jeder so quirlig haben.“ Laut FFH-Sprecher Dominik Kuhn will der Sender mit der Personalrochade neue Impulse setzen, um seine Position als Marktführer in Hessen zu festigen. Im vergangenen Jahr hatte die unabhängige Jury des Grimme-Instituts die „HIT Radio FFH-Morningshow mit Evren Gezer und Horst Hoof“ in der Kategorie „Beste Morgensendung“ für den Deutschen Radiopreis nominiert. Für den Sieg reichte es am Ende nicht ganz.

Ab sofort übernehmen nun Julia Nestle und Daniel Fischer das Mikrofon am Morgen. Fischer war bereits sechs Jahre lang bis Ende 2015 in der Morning-Show von FFH zu hören. Er ist im vergangenen Jahr zum Hessischen Rundfunk gewechselt, kam nach einem halben Jahr jedoch zurück. (ad/dr)