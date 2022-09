Filmfestival LUCAS zeigt Filme in vier Kinos

Besucher sitzen in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Das internationale Kinderfilmfest LUCAS geht im Oktober in die 45. Runde. Insgesamt werden 63 Filme aus aller Welt präsentiert, wie das Deutsche Filminstitut am Mittwoch in Frankfurt berichtete. In vier Kinos in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden können sich Filmbegeisterte ab vier Jahren vom 6. bis zum 13. Oktober die Kurz- und Langfilme ansehen - und mit den Filmschaffenden in Kontakt kommen.

Frankfurt/Main - Das Programm reicht von Komödien über Abenteuerfilme bis zu Sozialdramen und Dokumentarfilmen - darunter befinden sich 32 Deutschlandpremieren. Um die Werke auch über die Grenzen des Rhein-Main-Gebiets hinaus zugänglich zu machen, besteht für Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen die Möglichkeit, die Kurzfilme des Wettbewerbs nach ihrer Premiere über die kostenpflichtige Streamingplattform DFF Kino+ anzusehen.

Im Mittelpunkt stehen die internationalen Wettbewerbe in drei verschiedenen Alterskategorien. Insgesamt 45 Filme konkurrieren um die Preise im Gesamtwert von 21.000 Euro. Die Jurys sind paritätisch aus jungen Menschen sowie Vertreterinnen und Vertretern der Filmbranche zusammengesetzt. dpa