Finanzielle Unterstützung für Film- und Serien-Projekte

Besucher sitzen in einem Kinosaal. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Hessen setzt fast drei Millionen Euro für die Förderung von Film- und Serien-Projekten im Land ein. Die Filmförderung Hessenfilm und Medien habe sich zum Ziel gesetzt, künstlerischen Wagemut, junge Talente und die Vielfalt am Filmstandort Hessen zu unterstützen, teilte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Montag in Wiesbaden mit.

Wiesbaden - In der ersten Förderrunde des Jahres würden insgesamt rund 2,8 Millionen Euro an 32 Film- und Serien-Projekte vergeben, die sich in der Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsphase befinden. Die hessischen Produktionsunternehmen Pinkshadow Films und Potlessfilm erhielten zudem jeweils 100.000 Euro Talent-Paketförderung. Gesellschafter der Hessenfilm und Medien GmbH sind das Land Hessen mit 90 Prozent und der Hessische Rundfunk mit zehn Prozent. dpa