Fischsterben im Daisbach: Ursache unklar

Teilen

Ein Fischsterben im Daisbach beschäftigt Behörden im Rheingau-Taunus-Kreis. Bislang seien rund 60 tote Fische im Gebiet der Gemeinde Niedernhausen gezählt worden, teilte die Kreisverwaltung am Dienstag in Bad Schwalbach mit. Die untere Wasserbehörde beim Kreis habe im betroffenen Bereich Wasserproben genommen und zur Untersuchung gegeben. Noch gebe es keine Ergebnisse, hieß es in einer Mitteilung.

Bad Schwalbach - Die untere Wasserbehörde gehe derzeit nicht davon aus, dass eine Gefährdung der Öffentlichkeit bestehe. „Bis auf weiteres wird jedoch von einer Entnahme aus dem Gewässer abgeraten, weil nicht auszuschließen ist, dass durch die angekündigten Niederschläge weitere tote Fische aufgespült werden können“, teilte der Kreis mit. dpa