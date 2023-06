Flick hält Tür für Götze offen: Spielstil offensiv

Länderspiel-Dreierpack

+ © Tom Weller/dpa Leipzigs Marcel Halstenberg (hinten) attackiert Frankfurts Mario Götze. © Tom Weller/dpa

Der für den Länderspiel-Dreierpack vor der Sommerpause von Hansi Flick nicht nominierte WM-Held Mario Götze spielt in den Planungen des Bundestrainers weiter eine Rolle. „Ich habe mit Mario lange gesprochen, mehrmals sogar“, sagte Flick am Samstagabend im ZDF auf die Frage, ob sich der 31-Jährige Sorgen machen müsse.

Berlin - Flick begründete den Verzicht auf Götze mit der Belastung des Frankfurters. „Er hat sehr, sehr viele Spiele gemacht in der zurückliegenden Saison. Ich glaube, er ist jetzt auch mal froh, wenn er ein paar Tage länger Urlaub hat.“ Nach dem Einzug ins Pokal-Finale, das die Eintracht am Samstag mit 0:2 gegen RB Leipzig verlor, hatte Götze verraten, dass er wieder Papa wird.

Flick nahm zudem den Fans die Sorgen vor einer defensiven Spielweise der Nationalmannschaft mit der neuen Dreierkette, die in den Länderspielen in Bremen gegen die Ukraine (12. Juni), in Warschau gegen Polen (16. Juni) und in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20. Juni) praktiziert werden soll.

„Jetzt probieren wir es mal aus mit einer Dreierkette, das soll aber nicht bedeuten, dass wir eher defensiv agieren“, sagte der Bundestrainer bei Sky: „Sondern wir wollen offensiv agieren. Wir wollen den Gegner unter Druck setzen, wir wollen aktiv sein, wir wollen einen schönen offensiven Fußball zeigen.“ Man habe das System „auch ein bisschen an die Spieler angepasst, die wir haben“, erklärte Flick. dpa