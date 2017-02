Fliegerbombe gefunden: Flughafen und A3 teilweise gesperrt

Kelsterbach - In einem Feld an der Mörfelder Straße wird am Montagmittag eine britische Fliegerbombe gefunden. Sie ist 250 Kilo schwer. Gegen 23 Uhr wollen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes die Bombe voraussichtlich entschärfen.

Aktuell planen Polizei, die Stadt Kelsterbach sowie die Experten des Kampfmittelräumdienstes den Einsatz. Aus Sicherheitsgründen gibt es im Radius von 700 Metern rund um den Fundort eine Sicherheitszone. Neben dem Gewerbegebiet „Taubengrund“ liegen hierin auch ein Hotel sowie eine Flüchtlingsunterkunft. Außerdem soll es Sperrungen auf der A3, der B43 sowie ihm Bahnverkehr geben. Von diesen Plänen sind auch Teile des Frankfurter Flughafens betroffen. Ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport erklärte jedoch, angesichts des Nachtflugverbots sei mit keinerlei Einschränkungen des Flugverkehrs zu rechnen.

Im Umfeld der Bombenentschärfung müssen Bahn- und Flugreisende sowie Autofahrer mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen - sie sollten den Bereich am besten weiträumig umfahren. Die Polizei informiert zeitnah auf ihrem Twitterkanal über die Entschärfung und die aktuelle Lage. Erst vor rund einem Monat hatten Spezialisten eine Fliegerbombe aus dem Main geborgen - sie hatte sich allerdings als Blindgänger entpuppt. (jo)

Fliegerbombe aus dem Main gehoben: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa