Angespannte Situation: Gepäckstück sorgt für Aufregung am Terminal 2

Von: Erik Scharf

Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück am Flughafen Frankfurt hält die Polizei kurzzeitig in Atem.

Frankfurt – Mit solchen Situationen ist nicht zu spaßen. Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück sorgte am Flughafen Frankfurt kurzzeitig für angespannte Nerven. Kurz darauf vollstreckten Polizisten am Flughafen Frankfurt einen Haftbefehl.

Was war passiert? Auf ihrer Streife durch das Terminal 2 wurden Bundespolizisten am Donnerstag (14. April) auf ein Reisegepäck aufmerksam, das auf den ersten Blick keinem Passagier zuzuordnen war. Bei solchen Vorfällen ist an neuralgischen Orten wie einem Flughafen immer höchste Vorsicht geboten. Der Bereich um das Gepäckstück hätte abgesperrt werden müssen, wenn sich der Besitzer nicht zügig hätte finden lassen. Im schlimmsten Fall hätte das Terminal 2 komplett evakuiert werden müssen – mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugverkehr. In diesem Fall am Flughafen Frankfurt ließ sich das Gepäckstück aber recht zügig einem Mann zuordnen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück zieht am Flughafen Frankfurt die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Flughafen Frankfurt: Treffer bei routinemäßiger Überprüfung

Der 66-jährige Eigentümer hatte nun die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Die anschließende Überprüfung des Mannes war eigentlich nur routinemäßig, doch den Polizisten gelang ein Treffer.

Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Erschleichens von Leistungen vor. Durch das Zahlen einer Geldstrafe inklusive der noch offenen Verfahrenskosten von 336 Euro konnte der Mann eine 25 Tage lange Ersatzfreiheitsstrafe umgehen.

„Die 336 Euro dürften wohl dazu beitragen, dass der Mann in sicherheitsempfindlichen Bereichen zukünftig besser auf sein Gepäck achtet“, schrieb die Bundespolizei in ihrer Mitteilung. In erster Linie aber dürften alle Beteiligten froh gewesen sein, dass es am Terminal 2 nicht zu einer größeren Absperrungsaktion gekommen ist. (esa)

Erst kürzlich vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt 20 Haftbefehle innerhalb von 13 Stunden.