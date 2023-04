Schreckmoment im Mallorca-Flieger: Blitzeinschlag bei Unwetter über Frankfurt

Von: Erik Scharf

Unwetter statt Urlaubswetter: Für die Passagiere einer Lufthansa-Maschine kommt es kurz vor der Rückkehr aus Mallorca zu einem kurzen Schreckmoment.

Frankfurt – Eigentlich klappte innerhalb der knapp zwei Stunden Flugzeit alles reibungslos. Der Lufthansa-Flug LH1531 hob am Freitag (31. März) pünktlich um 12.40 Uhr in Palma de Mallorca ab und setzte wie geplant um 14.34 Uhr am Flughafen Frankfurt auf. Doch statt Urlaubswetter wie auf der Balearen-Insel erwarteten Unwetter über dem Rhein-Main-Gebiet die Passagiere.

Dort kam es offenbar auch zu einem kurzen Schreckmoment. Kurz vor der Landung, so berichtet es ein Passagier gegenüber dem Luftfahrtportal Aviation Herald, schlug offenbar ein Blitz in den Airbus A321-271NX ein. Wenig später landete der Lufthansa-Flieger aber sicher auf der Landebahn am Flughafen Frankfurt.

Flughafen Frankfurt: Lufthansa-Maschine bleibt nach Blitzeinschlag auf dem Boden

Während die meisten Passagiere den Blitzeinschlag maximal durch ein kurz flackerndes Kabinenlicht im Lufthansa-Airbus bemerkt haben dürften, ging es für die Maschine vorerst nicht weiter. Einen Tag nach der Landung stand der Flieger noch immer in Frankfurt am Boden, wie Aviation Herald berichtet.

Ein Blitzeinschlag in der Luft ist für ein Flugzeug nichts Ungewöhnliches. Wie das Luftfahrtbundesamt mitteilt, ist die Bandbreite für die Passagiere an Bord recht groß. Manchmal bemerken die Menschen im Flugzeug davon nichts, manchmal können einzelne Instrumente ausfallen und die Crew zu einer Zwischenlandung gezwungen werden.

Deutlich unangenehmer für Passagiere sind derweil Turbulenzen, die beim Durchfliegen eines Gewitters deutlichen Schaden anrichten können. So ging es erst kürzlich den Passagieren eines Lufthansa-Flugs aus den Vereinigten Staaten nach Frankfurt. Passagiere schilderten im Nachgang die dramatischen Szenen an Bord des Fluges zum Flughafen Frankfurt. (esa)