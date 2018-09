Zoll erwischt Reisenden mit 32.800 Zigaretten im Koffer

Frankfurt - Zöllner haben am Frankfurter Flughafen einen Mann bei dem Versuch erwischt, 32.8000 Zigaretten unversteuert nach Deutschland einzuschmuggeln.

Die 164 Stangen hatte der 24-Jährige bei seiner Einreise am Dienstag aus Russland in zwei Koffer gepackt - normales Reisegepäck hatte er nicht dabei, wie das zuständige Hauptzollamt in Frankfurt heute mitteilte. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Der verhinderte Steuerschaden beträgt nach Behördenangaben rund 6600 Euro. Für den privaten Gebrauch dürfen maximal 200 Zigaretten eingeführt werden. Größere Mengen müssen versteuert werden. (dpa)

Zoll findet 18 Paletten gefälschtes Handyzubehör: Fotos Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Hauptzollamt Frankfurt