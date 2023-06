Folgen einer Zahnoperation: Darts-Team-WM ohne van Gerwen

Michael van Gerwen aus den Niederlanden in Aktion. © Jean-Marc Wiesner/dpa

Darts-Star Michael van Gerwen verzichtet aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start bei der Team-WM in Frankfurt am Main. Dies teilte der Weltverband PDC am Mittwoch mit. Der 34-Jährige mit dem Spitznamen „Mighty Mike“ hatte sich am Montag einer länger geplanten Zahnoperation unterzogen, deren Nachwirkungen ihn nun von einem Start beim sogenannten World Cup abhalten.

Frankfurt/Main - Das Turnier beginnt am Donnerstagabend (19.00 Uhr/DAZN).

Anstelle von van Gerwen wird sein Landsmann Dirk van Duijvenbode an der Seite von Danny Noppert die Niederlande vertreten. In der Setzliste rutscht die Niederlande damit von Position zwei auf drei und Rivale Wales (Gerwyn Price, Jonny Clayton) um eine Position nach oben.

Die vier Topnationen Niederlande, Wales, England und Schottland haben in der ersten Gruppenphase ein Freilos. Das deutsche Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler muss erst seine Dreiergruppe mit Hongkong und Japan gewinnen, um ins am Samstag beginnende Achtelfinale einzuziehen. dpa