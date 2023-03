Forstämter laden zum Mitmachen bei der Aufforstung ein

Baumstümpfe stehen auf dem Dillenberg, der früher mit Fichten bedeckt war. © Sebastian Gollnow/dpa

Hessens Forstämter laden rund um den „Internationalen Tag des Waldes“ am 21. März bei zahlreichen Aktionen wieder zur ehrenamtlichen Mithilfe bei der Aufforstung ein. Im vergangenen Jahr hätten sich knapp 1300 Freiwillige beteiligt, teilte der Landesbetrieb Hessen Forst in Kassel mit. Gepflanzt würden klimarobuste Mischwälder. „Seit 2018 erleben wir eine große Solidarität der Menschen mit dem Wald“, sagte Hessen-Forst-Sprecherin Michelle Sundermann.

Kassel - Die Klimakrise sei mit voller Wucht in den Wäldern angekommen. „Jeder kann die Folgen an den Bäumen und in den Beständen, nicht zuletzt durch die Entstehung der vielen Freiflächen, beobachten“, sagte Sundermann. „Mit unseren Mitmachaktionen geben wir den Menschen die Möglichkeit, sich aktiv an der so dringend erforderlichen Wiederbewaldung zu beteiligen.“ dpa