Betrunkener Belgier hinterlässt Spur der Verwüstung - so fanden die Beamten den Mann

Gleich zwei Unfallfluchten hintereinander gehen auf das Konto eines betrunkenen Belgiers. So erwischten die Beamten im nordhessischen Waldeck-Frankenberg den Mann.

Eine Unfallflucht ereignete sich zunächst am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in der Marburger Straße in Frankenberg. Der zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannte befuhr die Kreisstraße 117 in Richtung der Bottendorfer Straße.

Der Fahrer verlor in einer Rechtskurve dann die Kontrolle über das Fahrzeug, übersteuerte und kam nach rechts von der Straße ab, sodass er gegen die Leitplanke stieß. Durch den Unfall lösten sich Fahrzeugteile. Die Beamten der Frankenberger Polizei fanden vor Ort die Frontstoßstange und die Beleuchtungseinrichtung des Unfallfahrzeugs. Außerdem fanden sie ein belgisches Kennzeichen. Vermutet wurde dort, dass es sich um einen Opel handeln könnte.

Mit dem stark beschädigten Fahrzeug entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von 2900 Euro.

Nach der ersten folgte die zweite Unfallflucht bei Mohnhausen

Nur kurze Zeit später, um 2.24 Uhr, verunfallte der Flüchtige zwischen Römershausen und Mohnhausen dann erneut. Weil der Mann ohne Beleuchtungseinrichtung nicht mehr viel sehen konnte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Im Anschluss fuhr er bis nach Mohnhausen weiter, ohne sich bei der Polizei zu melden. Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

In Mohnhausen fanden die Beamten den Mann schlafend im demolierten Wagen

In Mohnhausen konnten die Beamten den Fahrer in seinem Fahrzeug dann antreffen - der Belgier hatte sich nach seiner augenscheinlich anstrengenden Fahrt ausgeruht und war auf dem Fahrersitz eingeschlafen. Der 31-Jährige war stark alkoholisiert und an seinem beschädigten grünen Opel Vectra waren die Unfallspuren deutlich zu sehen.

Am Unfallfahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, verletzt wurde niemand.

Von 112-magazin