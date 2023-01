Frankfurt als Design-Hauptstadt? Land unterstützt

Teilen

Sollte die Region Frankfurt zur „World Design Capital“ benannt werden, will die hessische Landesregierung eine Millionenförderung zur Unterstützung des Projekts beisteuern. „Hessen ist bereit, sich mit bis zu 6 Millionen Euro an der Finanzierung zu beteiligen“, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in Wiesbaden mit. Voraussetzung sei, dass die Bewerbung der Region den Zuschlag erhalte und auch die teilnehmenden Kommunen sich finanziell beteiligten.

Frankfurt/Wiesbaden - Die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal kürt alle zwei Jahre eine Metropole zur Weltdesignhauptstadt. Wie im vergangenen Jahr bekannt geworden war, bewerben sich die Stadt Frankfurt und die Region Rhein-Main für das Jahr 2026 unter dem Motto „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ (Design für Demokratie, Atmosphären für ein besseres Leben).

„Der Titel World Design Capital wäre ein mächtiger Impuls für die internationale Wahrnehmung und die Entwicklung des Kreativstandorts Rhein-Main und Hessen“, sagte der Minister Tarek Al-Wazir (Grüne). „Die Region würde kurzfristig durch viele internationale Besucherinnen und Besucher und langfristig durch den Imagegewinn profitieren.“ Und: „Wir versprechen uns davon einen Schub für die hessische Kreativbranche, die ein wichtiger Innovationstreiber ist.“

Koordiniert wird die Bewerbung von Matthias Wagner K., Direktor des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst, Bewerbungsschluss ist der 31. März 2023, die finale Entscheidung der WDO fällt laut dem Ministerium voraussichtlich Ende September.

Die WDO würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design in der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung. Bislang wurden unter anderem Turin (Italien), Seoul (Südkorea), Helsinki (Finnland), Kapstadt (Südafrika) und Mexiko-Stadt (Mexiko) als „World Design Capital“ ausgezeichnet. dpa