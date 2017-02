Fossiler Riesenpinguin entdeckt

Frankfurt - Pinguine könnten sich schon wesentlich früher entwickelt haben als bisher bekannt - möglicherweise bereits zu Lebzeiten der Dinosaurier.

+ Fossiler Riesenpinguin © dpa

Darauf schließen Forscher aus dem Fund eines fossilen Riesenpinguins, über den sie im Fachjournal "The Science of Nature" berichten. Die Überreste stammen aus dem Zeitalter des Paläozäns, sie sind etwa 61 Millionen Jahre alt. Die Dinosaurier starben vor ungefähr 65 Millionen Jahren aus. Die Überreste des etwa eineinhalb Meter messenden Tieres gehörten zu den ältesten Pinguin-Fossilien weltweit, erklärte Gerald Mayr, Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts in Frankfurt. Die Knochen wurden am Waipara-Fluss auf der Südinsel Neuseelands gefunden. Die Fundstelle ist bekannt für Vogelfossilien, die rund vier Millionen Jahre nach dem Aussterben der Dinosaurier in Meeressand eingebettet wurden.