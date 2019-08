Gefährlicher Häftling aus Preungesheim auf der Flucht

Aus der JVA Preungesheim ist ein Häftling geflohen, die Polizei warnt die Bevölkerung vor Anhaltern.

Frankfurt - Wie die Polizei Frankfurt auf Twitter mitteilte, befindet sich ein ausgebrochener Häftling der JVA in Preungesheim derzeit auf der Flucht. Der Mann sei über einen mehr als fünf Meter hohen und mit Draht geschützten Zaun geklettert, sagte ein Sprecher des Hessischen Justizministeriums. Er saß laut Polizei wegen eines Drogendelikts hinter Gittern.

Frankfurter Bürger wurden als Standardmaßnahme gewarnt, in und um Preungesheim keine Anhalter im Auto mitzunehmen.

Polizei rät zur Vorsicht

Der Geflohene hat eine kräftige Statur, ein rotes Hemd, eine graue Hose und eine blutende Wunde am Kopf. Die Polizei rät zur Vorsicht und warnt davor, Anhalter mitzunehmen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Häftlings bitte sofort an die 110 melden!

red/tom

