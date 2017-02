Hunderte Obdachlose in Hessen

Frankfurt - Wie viele Menschen in Hessen tatsächlich obdachlos sind, wird in keiner offiziellen Statistik erfasst. Es gibt aber Schätzungen von Stadtverwaltungen und Hilfsorganisationen.

So ging die Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) zuletzt davon aus, dass Ende 2016 in der Mainmetropole rund 200 Menschen auf der Straße lebten. Auch in anderen hessischen Städten haben Hunderte Menschen keine feste Wohnung. Fulda und Kassel etwa schätzten, dass im Winter rund 100 Personen auf der Straße oder in Einrichtungen leben. (dpa)

Archivbilder: