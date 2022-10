Frankfurt: In Gladbach auf Champions-League-Platz springen

Frankfurts Trainer Oliver Glasner gestikuliert. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Eintracht Frankfurt will seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga bestätigen und weiter Kontakt zur Spitze halten. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner spielt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach. Mit einem Sieg würden die Hessen sicher auf einen Champions-League-Platz rücken, weil Hoffenheim und Bayern am Nachmittag gegeneinander spielen.

Frankfurt/Main - Für die Eintracht ist es auch die Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille am Mittwoch. Zuletzt siegte die Glasner-Elf in der Liga mit 5:1 gegen Bayer Leverkusen. dpa