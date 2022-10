Frankfurt-Marathon startet nach zweijähriger Pause wieder

Das Läuferfeld ist beim Frankfurt-Marathon 2019 auf der Mainzer Landstraße unterwegs. © Silas Stein/dpa/Archivbild

Der Marathon in Frankfurt wird am Sonntag (10.00 Uhr) nach zweijähriger Pause wegen der Coronavirus-Pandemie wieder gestartet. Bei der 39. Auflage des Marathons am Main haben rund 12.000 Läufer gemeldet. Insgesamt werden inklusive der Staffeln und anderer Wettbewerbe 20.000 Teilnehmer beim Lauf-Großereignis erwartet. Der Äthiopier Betesfa Getahun mit einer Bestzeit von 2:

Frankfurt/Main - 05:28 Stunden gehört zu den Favoriten bei den Männern. Die Kenianerin Sally Kaptich ist mit 2:21:09 Stunden die Schnellste auf der Startliste.

Ziel des deutschen Marathon-Meisters Hendrik Pfeiffer aus Hannover und des aus Eritrea stammenden Regensburgers Filimon Abraham ist, die Norm für die Weltmeisterschaft 2023 in Budapest von 2:09:40 Stunden zu unterbieten. Aus der deutschen Frauen-Elite werden Laura Hottenrott (Kassel) und Thea Heim (Regensburg) am Start sein. dpa