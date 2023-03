Frankfurt nach Playoff-Pleite in Düsseldorf vor Saison-Aus

Teilen

Düsseldorfs Mikko Kousa (M) und Frankfurts Rylan Schwartz in Aktion auf dem Eis. © Federico Gambarini/dpa

Den Löwen Frankfurt droht in der Deutschen Eishockey Liga das Saison-Aus. Der Aufsteiger kassierte am Dienstag zum Auftakt der ersten Playoffrunde bei der Düsseldorfer EG eine herbe 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)-Pleite und steht damit im zweiten Spiel der Serie „Best of three“ unter Siegzwang. Eine erneute Niederlage am Freitag vor heimischer Kulisse würde für die Hessen das Ende aller Viertelfinalträume bedeuten.

Düsseldorf - Bei einem Sieg käme es am kommenden Sonntag erneut in Düsseldorf zum Entscheidungsspiel.

Die DEG war die klar bessere Mannschaft und dominierte die Frankfurter, bei denen Top-Torjäger Dominik Bokk nach wie vor verletzt fehlte. Alexander Blank (32. Minute) erlöste den Favoriten mit der Führung, wenig später fälschte Cedric Schiemenz (34.) einen Schuss von Alec McCrea ins Netz ab. Die Schiedsrichter entschieden nach Videobeweis nicht auf hohen Stock und die ohnehin spielerisch limitierten Löwen waren aus dem Spiel.

Ein krasser Fehler von Torhüter Jake Hildebrand ermöglichte Stephen MacAulay (37.) noch im Mittelabschnitt die Vorentscheidung. Düsseldorfs Kapitän Alex Barta (44.) in seinem 1004. DEL-Spiel und Daniel Fischbuch (57.) erhöhten im Schlussdrittel. dpa