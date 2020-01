Seltsamer Geruch macht Frankfurter nervös: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Ein seltsamer Geruch am Samstagvormittag macht Frankfurter nervös. Grund ist eine spezielle Wetterlage.

Brand in Ginsheim-Gustavsburg

in Ginsheim-Gustavsburg Geruch zieht bis nach Frankfurt

Feuerwehr rät dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten

Frankfurt - Beißender Gestank hat sicher den ein oder anderen Frankfurter am Samstagvormittag (11.01.2019) einen besorgten Blick in den Himmel werfen lassen, um dort eine mögliche Rauchwolke zu entdecken.

Tatsächlich hat es auch gebrannt - aber im 40 Kilometer entfernten Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau). Warum man das auch noch in Frankfurt riechen konnte oder auch musste erklärt sich durch die ganz spezielle Wetterlage.

Frankfurt: Mysteriöser Geruch macht Anwohner nervös

Am Samstagvormittag hat es im Recycling-Zentrum in Ginsheim-Gustavsburg gebrannt. Ein etwa 40 Quadratmeter großer Conatainer mit Eketroschrott war in band geraten. Die rund 120 Feuerwehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Da aber Elektro- und Kunststoffmaterial nicht mit Wasser löschbar ist, musste die Feuerwehr Spezialschaum verwenden.

Seltsamer Geruch über Frankfurt: Woher kommt der Rauch?

Bei dem Brand entstand ein stark riechender Rauch, der sogar bis in das 40 Kilometer entfernte Frankfurt zu riechen war. Grund dafür sind die aktuellen Wetterbedingungen. "Wegen der windstillen Wetterlage stieg der Rauch sehr hoch“, sagte ein Feuerwehrsprecher dem hr.

Eine Gesundheitsgefahr bestünde nicht, so die Experten von der Feuerwehr. Man habe dies mit speziellen Messfahrzeugen sofort geprüft. Trotzdem sollen die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Dies vermeldet auch die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter.

Aktuell ist im Stadtgebiet von #Frankfurt leichter #Brandgeruch wahrnehmbar. Grund dafür ist ein bereits gelöschtes Feuer in einem Recyclingbetrieb im Kreis Groß-Gerau, von wo aus der Geruch aufgrund der vorherrschenden Wetterlage über Frankfurt zieht. Es besteht keine Gefahr!^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) January 11, 2020

Seltsamer Geruch in Frankfurt: Wetterlage sorgt für ein kurioses Phänomen

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Feuer im Recycling-Zentrum gekommen ist. Die Feuerwehr schließt nicht aus, dass sich das Material wohlmöglich selbst entzündet hat. Den Schaden wird als gering eingeschätzt.

Erst am Donnerstag (02.01.2020) ist eine Frau bei einem Brand in Groß-Gerau ums Leben gekommen. Lange war nicht klar, was die Todesurache der 45-Jährigen ist. Erst einige Tage später, am Freitag (11.01.2020), bekamen der Lebensgefährte schließlich Gewissheit. Er wurde nach dem Unglück seelsorgerisch betreut.