Frankfurter Liberale nominieren Yanki Pürsün für OB-Wahl

Yanki Pürsün, Mitglied des hessischen Landtags. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Nach der Abwahl des Frankfurter Oberbürgermeisters Peter Feldmann (SPD) hat die FDP den Landtagsabgeordneten Yanki Pürsün zum Kandidaten für die OB-Wahl am 5. März gewählt. Der 50-jährige Vorsitzende der FDP-Fraktion im Frankfurter Römer habe am Mittwoch 88,4 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Partei am Abend nach einer Kreismitgliederversammlung mit.

Frankfurt/Main - „Ich freue mich sehr über die Nominierung der Mitglieder und den klaren Auftrag, für die FDP Frankfurt als OB Kandidat ins Rennen zu gehen“, wird Pürsün in einer Mitteilung des Kreisverbandes zitiert. „Als Frankfurter für meine Stadt als Oberbürgermeister zu kandidieren, ist eine Ehre und eine tolle Herausforderung zugleich.“

Der umstrittene OB Feldmann war am 6. November mit einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, von der Awo Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu habe. Pürsün hatte im Awo-Skandal deutlich auf Aufklärung gedrungen.

Bis zur Neuwahl übernimmt Feldmanns bisherige Stellvertreterin, Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne), die Amtsgeschäfte. Auch andere Parteien haben bereits ihre Kandidaten vorgestellt. Termin für eine mögliche Stichwahl ist der 26. März. dpa