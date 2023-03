Frankfurts Smolcic fällt für den Rest der Saison aus

Frankfurts Hrvoje Smolcic geht nach dem Spiel vom Feld. © Robert Michael/dpa/Archivbild

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für den Rest der Saison auf Innenverteidiger Hrvoje Smolcic verzichten. Der 22-Jährige erlitt am Dienstag während des Länderspiels der kroatischen U21-Nationalmannschaft in England eine Außenmeniskusverletzung und muss operiert werden. Wie der Club mitteilte, wird sich Smolcic am kommenden Montag einem operativen Eingriff unterziehen.

Frankfurt - Für die Frankfurter absolvierte der im vergangenen Sommer von HNK Rijeka verpflichtete Abwehrspieler bislang 14 Pflichtspiele. dpa