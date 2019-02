Schüler wollen weiter für mehr Klimaschutz demonstrieren

Wiesbaden/Frankfurt - Seit Wochen demonstrieren Schüler freitags für mehr Klimaschutz - auch während der Schulzeit. Nun sind die Proteste Thema im hessischen Landtag. Das Engagement wird überwiegend gelobt, es gibt aber auch Bedenken.

Auch nach einer Landtagsdebatte über die Demonstrationen werden an diesem Freitag wieder hessische Schüler für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. „Wir Schüler haben kein Streikrecht“, sagte die stellvertretende Landesschulsprecherin Lou-Marleen Appuhn am Donnerstag. Viele seien noch nicht wahlberechtigt und hätten weniger Möglichkeiten, sich zu äußern. Daher seien die Demos legitim.

Bei der Debatte am Donnerstag in Wiesbaden gab es überwiegend Unterstützung für die Schüler. Hintergrund ist die weltweite Initiative „Fridays for Future“ (deutsch: „Freitags für die Zukunft“), der sich auch hessische Schüler angeschlossen haben. Seit Wochen wird freitags für den Klimaschutz demonstriert - auch während der Unterrichtszeit. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) lobte das Engagement von Hessens Schülern für mehr Klimaschutz ausdrücklich. Das zeige, dass die Generation junger Leute politisch aktiv und sehr an der Gestaltung der Zukunft interessiert sei, sagte der Minister.

Das Spiel mit dem Regelbruch gehöre zum Erwachsenwerden und um Aufmerksamkeit zu erregen dazu, betonte der Minister. Daher setze er nun auf die pädagogischen Fähigkeiten der Lehrer sowie Schulleitungen und sei nicht gleich für Sanktionen für die Schüler. Allerdings dürften Demonstrationen während der Schulzeit nicht zu einem Gewohnheitsrecht werden. Stattdessen sollte das Engagement künftig wieder im Unterricht oder danach stattfinden.

Auch die FDP-Fraktion sprach sich trotz der Unterstützung für das politische Engagement der Schüler dafür aus, dass nicht während des Unterrichts protestiert wird. Die AfD-Fraktion, die die Debatte im Landtag beantragt hatte, mahnte, „blaumachen während der Unterrichtszeit“ dürfe es nicht geben. Dass es auch Demos nach Schulschluss gegeben habe, zeige, dass der Klimaschutz den Schülern wirklich ein Anliegen sei, sagte Landesschulsprecherin Appuhn nach der Debatte.

„Generell kam von der AfD wenig Anerkennung und es wurde den Schülern viel böser Wille unterstellt.“ Anmaßend und den Schülern wenig zutrauend seien deren Unterstellungen, man sei von der „Klimalobby“ instrumentalisiert. „Dass Jugendliche auf die Straße gehen, zeigt doch gerade selbstständiges Denken“, sagte Appuhn. Teilweise überrascht sei sie dagegen von der breiten Unterstützung der anderen im Landtag vertretenen Parteien gewesen. Abgeordnete von Grünen, SPD und Linken unterstützten ausdrücklich das Engagement der Schüler als gutes Signal und Zeichen für gelebtes politisches Handeln.

Tausende Jugendliche demonstrieren für mehr Klimaschutz Zur Fotostrecke

Es dürften nur nicht zu viele Fehltage angehäuft werden. Auch die CDU warnte davor, dass durch regelmäßige Demonstrationen am Freitag Lehr- und Klausurpläne negativ beeinflusst werden. Laut Appuhn ist es sehr unrealistisch, dass Schulabschlüsse wegen der Demos in Gefahr sind. Auch am Freitag wollen hessische Schüler wieder für mehr Klimaschutz demonstrieren und unter anderem einen schnellstmöglichen Kohleausstieg fordern. Laut „Fridays for Future“-Homepage beispielsweise in Herborn und in Frankfurt/Main sowie laut Seiten der Protestbewegung in dem Sozialen Netzwerk Instagram in Kassel und Friedberg. (dpa)

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa