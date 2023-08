Fraport errichtet öffentlichen Ladepark auf Flughafengelände

Teilen

Passagiere des Frankfurter Flughafens sollen ab Herbst ihre E-Autos in einem neuen Schnellladepark aufladen können. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Passagiere und Gäste des Frankfurter Flughafens sollen ab Herbst ihre E-Autos in einem neuen Schnellladepark aufladen können. Die öffentliche Anlage in der Cargocity Süd am Tor 32 des Flughafens soll im Oktober in Betrieb genommen werden. Geplant sind in der finalen Ausbaustufe 22 Schnellladepunkte für externe Nutzer, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mitteilte.

Frankfurt/Main - Der Service richte sich an Passagiere und Gäste des Airports, Beschäftigte und Firmen innerhalb der Airport City sowie Durchreisende, die auf den Autobahnen A3 und A5 unterwegs sind.

Die Ladesäulen versorgen demnach E-Autos mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 Kilowatt. Auch für Lieferwagen und Pkw mit Anhängern seien geeignete Stellplätze geplant. Errichtet wird die Anlage in Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, Allego. dpa