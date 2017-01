Frau von Auto erfasst und getötet

Hofheim - Am Abend hat es in Hofheim im Taunus einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 45-Jähriger hatte hier mit seinem Auto zwei Fußgängerinnen erfasst - eine Frau starb noch an der Unfallstelle, die andere musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mann war mit seinem Wagen auf der Casteller Straße aus Richtung Ortsmitte Hofheim-Diedenbergen in Richtung A66 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt überquerten zwei Frauen zu Fuß die Casteller Straße in Höhe des Ramada-Hotels aus Richtung eines Gartenfachhandels kommend. Aus bisher ungeklärten Gründen wurden die beiden von dem Fahrzeug erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt eine 45-jährige weibliche Touristin tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Verkehrsunfallstelle.

Die andere weibliche Person, ebenfalls eine Touristin, wurde zunächst ärztlich versorgt und anschließend schwer verletzt in den Schockraum eines Wiesbadener Krankenhauses verlegt. Ein Sachverständiger untersucht die Unfallstelle. Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr leuchteten die Stelle aus und sicherten sie ab. Insgesamt waren vier Rettungsfahrzeuge, zwei Notarztbesatzungen sowie vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr aus Hofheim im Einsatz - auch die Polizei war vor Ort und ermittelt jetzt. Hintergründe, wie die Ursache für den Unfall sind aktuell aber noch nicht bekannt. (jo)

Archivbilder: Schwerer Unfall bei Oberursel

Bilder: Mann stirbt nach schwerem Unfall bei Oberursel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa