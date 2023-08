Frau findet Fahrradfahrer leblos auf Feldweg

Marburg-Biedenkopf

Eine Frau hat auf einem Feldweg in Mittelhessen einen Fahrradfahrer leblos aufgefunden. Der 65-Jährige war am Dienstagvormittag zwischen den Bad Endbacher Ortsteilen Dernbach und Bottenhorn (Kreis Marburg-Biedenkopf) vermutlich von seinem Rad gestürzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Reanimationsversuche alarmierter Einsatzkräfte blieben ohne Erfolg.

Marburg - Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Fremdverschulden aus. Wie es zu dem möglichen Sturz kam und ob eventuell eine medizinische Ursache zugrunde lag, wird nun ermittelt. dpa