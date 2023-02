Frau in Asylunterkunft niedergestochen: Mann in U-Haft

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

In einer Asylunterkunft in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis ist eine Bewohnerin niedergestochen und schwer verletzt worden. Die 22 Jahre alte Frau kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei in Dillenburg und Staatsanwaltschaft in Wetzlar am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Braunfels - Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben davon aus, dass der 30-Jährige die Frau bei dem Angriff töten wollte.

Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst ungeklärt. Den Ermittlungen zufolge sollen der Mann und die Frau verheiratet sein und in Scheidung leben. Zwei Helfer überwältigten den 30-Jährigen und fesselten ihn. Der Mann zog sich bei dem Angriff am Freitag ebenfalls Schnittwunden zu. Angaben zu seiner Nationalität lagen zunächst nicht vor. dpa