Frau in Darmstadt in Wohnung gestorben: Festnahme

Teilen

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Eine 30-jährige Frau ist am Donnerstag in Darmstadt mit Verletzungen in einer Wohnung aufgefunden worden und gestorben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mit. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei die 30-Jährige noch in der Wohnung gestorben. Unweit des Tatortes sei ein 25-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden.

Darmstadt - Weitere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen. dpa