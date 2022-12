Frau in Wiesbadener Wohnung mit Messer schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist in einer Wohnung in Wiesbaden mit einem Messer schwer verletzt worden. Die 55-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte sie am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit dem 60-jährigen Bewohner Alkohol getrunken. Der Mann wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Weitere Einzelheiten über die Tat im Stadtteil Klarenthal waren zunächst nicht bekannt.