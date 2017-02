Handwerker tötet Kollegen und anschließend sich selbst

Taunusstein - Eine grausige Entdeckung machte gestern Abend eine Frau aus Taunusstein. Im Keller ihres Wohnhauses fand sie zwei männliche Leichen. Wie die Handwerker ums Leben kamen, ist nicht klar. Spuren von Gewalt geben den Ermittlern Rätsel auf.

Ein Handwerker soll seinen Cousin und Kollegen während der Arbeit in Taunusstein getötet und sich anschließend das Leben genommen haben. Der 38-Jährige hat den Ermittlungen zufolge mit einem Werkzeug auf den Kopf des 52-Jährigen eingeschlagen und ihn so umgebracht. Anschließend soll er sich mit einem Messer selbst getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Wiesbaden gemeinsam mitteilten. Die Hintergründe der Tat und ein mögliches Motiv waren zunächst unklar. Die beiden Trockenbauer hatten am Donnerstag in einem Keller eines Einfamilienhauses im Stadtteil Seitzenhahn gearbeitet. Die Bewohnerin kannte die Männer und ließ sie mehrere Stunden allein. Als sie nach Hause kam, fand sie die beiden Leichen in ihrem Keller.

Ob der 38-Jährige die Tat geplant hat, oder im Streit auf den 52-Jährigen losging, war zunächst unklar. Die Obduktion der Leichen ergab, dass an der Gewalttat kein Dritter beteiligt war. Die Spurensicherung stellte die Tatwerkzeuge sicher. Erst kurz vor Weihnachten hatte ein Arzt in einer Marburger Praxis seinen Kollegen und anschließend sich selbst erschossen. Hintergrund waren geschäftliche Streitigkeiten. Der ältere Mediziner hatte den Ermittlungen zufolge eine neue Praxis eröffnen wollen und der Täter die dadurch entstehende Konkurrenzsituation gefürchtet. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)