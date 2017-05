Frau verletzt mit Schreckschusswaffe drei Menschen

Wiesbaden - Eine 33-jährige Frau hat in Wiesbaden drei Menschen mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe verletzt.

Sie feuerte am Montagabend in einem Mehrfamilienhaus mehrere Schüsse Reizgasmunition ab, wie die Polizei weiter mitteilte. Einem der Opfer gelang es, der Frau die Waffe aus der Hand zu reißen. Polizisten nahmen die 33-Jährige im Hausflur fest und brachten sie in eine psychiatrische Fachklinik. Die Hintergründe der Tat waren unklar. (dpa)

Messerstiche in Offenbach: Bilder vom Tatort Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa