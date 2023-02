Frau in der Wetterau getötet: Mann wegen Verdachts auf Totschlag in U-Haft

Von: Florian Dörr

Einsatz für Polizei und Spurensicherung in der Wetterau: In Büdingen wurde am Montagabend eine Frau getötet. Ihr Lebensgefährte muss in Untersuchungshaft.

Update vom Dienstag, 21. Februar, 16.47 Uhr: Im Falle des mutmaßlichen Tötungsdelikts in Büdingen (Wetteraukreis) haben die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen nun eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht. Demnach wurde der Lebensgefährte des 63-jährigen Opfers am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen den 65-Jährigen erging Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des vollendeten Totschlags. Die umfangreichen Ermittlungen zum Tatablauf und den genauen Tathintergründen dauern an, heißt es in der Mitteilung.

Frau in der Wetterau getötet - Polizei vermeldet Festnahme

Erstmeldung vom Dienstag, 21. Februar, 10.41 Uhr: Büdingen - Tötungsdelikt in der Wetterau: Nach ersten Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft wurde am Montagabend (20. Februar) in Büdingen eine Frau getötet. Es handelt sich um eine 63-Jährige. Polizei und Spurensicherung sind an der Thiergartenstraße im Einsatz.

Ihr Lebensgefährte, ein 65-Jähriger, wurde bereits in der Nacht vorläufig festgenommen. Der Verdacht: Zwischen den beiden soll es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein. Anschließend, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, fügte der 65-Jährige seiner Lebensgefährtin so schwere Verletzungen zu, dass sie Frau noch vor Ort im Haus in Büdingen verstarb. Nachbarn hatten am späten Abend offenbar die Polizei alarmiert.

Tötungsdelikt in Büdingen (Wetteraukreis): Lebensgefährte des Opfers festgenommen

Auch die Spurensicherung ist nach dem Tötungsdelikt in Büdingen (Wetteraukreis) vor Ort. © 5vision.news

Der 65-Jährige befindet sich nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Wetterau in Gewahrsam. Er soll am Dienstag (21. Februar) dem Haftrichter vorgeführt werden. Derzeit macht der Beschuldigte nach Angaben der Polizei von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die Staatsanwaltschaft in Gießen ordnete noch in der Nacht die Obduktion des Leichnams an. (fd)

