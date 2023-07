Frau wird bei Zusammenstoß mit U-Bahn verletzt

Teilen

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß mit einer U-Bahn ist eine Fußgängerin in Frankfurt verletzt worden. Die 60-Jährige wollte am späten Sonntagabend bei einem Übergang an der Haltestelle Dornbusch über die Gleise laufen, als sie von der überirdisch fahrenden Bahn „touchiert wurde und seitlich stürzte“, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Frau sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Frankfurt/Main - Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Durch das abrupte Bremsen sei zudem eine Passantin in der Bahn gestürzt. Die 68-Jährige sei ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht worden, hieß es. Laut Polizei kam es durch den Unfall zu vorübergehenden Sperrungen auf der Eschersheimer Landstraße und auch der U-Bahn-Verkehr stand dort für die Dauer der Unfallaufnahme still. dpa