Frauenleiche aus Teich geborgen

Bad Nauheim - In einem Teich in Bad Nauheim (Wetteraukreis) ist eine Frauenleiche gefunden worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, barg die Feuerwehr den Körper der Frau, bei der bereits einige Zeit zuvor der Tod eingetreten sein musste. Zur Identität der Toten liegen auch nach den bislang erfolgten Ermittlungen keine Hinweise vor. Die Tote wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in den nächsten Tagen obduziert. Die Leiche wurde bereits vergangen Freitag gefunden. Im Main-Kinzig-Kreis fanden Spaziergänger am gestrigen Dienstag ebenfalls eine Leiche, auch hier ist die Identität noch unklar. (dpa)

