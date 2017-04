Bauarbeiter stürzt acht Meter in den Tod

Freigericht-Bernbach - Ein Mitarbeiter einer Baufirma stürzt am Samstag acht Meter in die Tiefe. Er überlebt den Unfall nicht.

Laut Polizeiangaben war der 64-Jährige aus Linsengericht gegen 11 Uhr auf dem Dach einer neu errichteten Gewerbehalle in der Straße Birkenhain am Arbeiten. Vermutlich aus Unachtsamkeit verliert er das Gleichgewicht und stürzt acht Meter in die Tiefe. Der Mann ist sofort tot. Die Kripo ermittelt jetzt wegen der genauen Unfallursache. (jo)

