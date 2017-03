Sechsjähriges Kind angefahren und geflüchtet

Somborn - Ein Auto erfasst am frühen Freitagabend ein sechs Jahre altes Kind in der Barbarossastraße in Freigericht-Somborn. Der Fahrer flüchtet. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei berichtet, ist es früher Abend als das Kind gerade die Straße überqueren möchte. Laut Zeugenaussagen erfasst dann ein beigefarbener Mercedes älteren Baujahrs das sechsjährige Kind. Der Fahrer allerdings fährt mit seinem Wagen einfach weiter, ohne sich um sein Opfer zu kümmern, so die Polizei weiter.

Das Kind muss in eine Klinik, es wurde bei dem Unfall verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen jetzt aufgenommen. Sie bittet deshalb weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können, sich unter der 06051/8270 zu melden. (jo)

