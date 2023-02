Freiheitsstrafen für Überfall auf Familie im eigenen Haus

Für einen Raubüberfall auf eine Familie in deren Haus in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) sind zwei 19 und 24 Jahre alte Männer am Montag vom Landgericht Frankfurt zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der jüngere Hauptangeklagte erhielt zwei Jahre und drei Monate Jugendstrafe, der 24-Jährige zwei Jahre zur Bewährung. Die 18 Jahre alte ehemalige Freundin des Haupttäters wurde verwarnt und mit einer Therapieauflage belegt.

Frankfurt/Main - Die junge Frau war mit dem 16 Jahre alten Sohn der beraubten Familie gut bekannt und hatte diesen Umstand ausgenutzt, um die Räuber im November 2020 bei einem Besuch über das Badezimmerfenster in das Haus zu lassen. Die maskierten Männer zwangen zunächst den Sohn in den Keller, wo der Tresor stand. Anschließend zogen sie durch das Haus und nahmen allerlei Wertgegenstände an sich. Das Gericht ging von einem Gesamtwert von knapp 2000 Euro aus. Schon zuvor kam es zu mehreren Übergriffen auf den Jugendlichen, bei denen er Bargeld und Mobiltelefone einbüßte.

Während die Frau umfassend geständig war und sich nach dem Raub von ihrem Partner getrennt hatte, zeigten sich die Männer nur eingeschränkt geständig. Maßgeblich für die milde Strafe der Frau war der Umstand, dass sie von ihrem Partner offenbar erheblich unter psychischen Druck gesetzt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte höhere Strafen für alle Angeklagten gefordert, die Verteidiger jeweils mildere Sanktionen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. dpa