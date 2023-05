Freiwillige sammeln wieder Müll beim „Frankfurt Cleanup“

Weit mehr als tausend Menschen werden an diesem Freitag und Samstag wieder mit Müllsäcken in Frankfurt unterwegs sein und beim „Frankfurt Cleanup 2023“ Abfall in der ganzen Stadt einsammeln. Die Aufräumaktion soll ein Zeichen gegen achtloses Wegwerfen von Müll setzen, wie es auf der Website der Aktion heißt.

Frankfurt/Main - Bisher hätten sich 1721 Personen angemeldet, teilte die Stabsstelle Sauberes Frankfurt mit Stand Mittwochnachmittag auf Anfrage mit. Das seien weniger Freiwillige als im vergangenen Jahr. Damals nahmen mehr als 2600 Menschen teil. Sie sammelten mehr als 1,1 Tonnen Müll.

Wer noch spontan mitmachen will, kann an den zentralen Aktionen in den Stadtteilen Griesheim (Freitag) und Sachsenhausen (Samstag) teilnehmen. Organisiert wird der „Frankfurt Cleanup“ zum 5. Mal von der Initiative #cleanffm der Stadt Frankfurt, der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)und dem Grünflächenamt. Außerhalb des Aktionstages werden regelmäßig „Bürger-Sammeltage“ organisiert. dpa