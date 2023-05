Freundliches Wetter über das lange Wochenende in Hessen

Butterblumen im Sonnenschein. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Das lange Wochenende hat für die Hessen meist freundliches und trockenes Wetter im Gepäck. Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor im weiteren Tagesverlauf Wolkenfelder aus Osthessen heranziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad.

Offenbach – Auch die Nacht zum Samstag bleibt nach Angaben der Meteorologen trocken. Die Temperaturen kühlen ab, auf zwölf bis sieben Grad, im Bergland auf bis zu fünf Grad. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab – bei angenehmen Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad. 15 Grad erreichen die Temperaturen auf der Wasserkuppe.

Am Sonntagnachmittag und -abend kann es einzelne Schauer und Gewitter geben, wie die Wetterexperten vorhersagten. Auch örtlicher Starkregen sei nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen klettern dazu am Sonntag auf sommerliche 24 bis 27 Grad, in den Mittelgebirgen bis 21 Grad. dpa