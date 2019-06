A5 bleibt vollgesperrt: Lkw-Unfall mit zwei Verletzten - Umleitungsstrecken verstopft

Die A5 ist am Mittwochmittag vollgesperrt. Bei Friedberg hatte es einen Unfall mit zwei Lkw gegeben. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwieriger als zunächst gedacht.

Die A5 ist zwischen Ober-Mörlen und Friedberg in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt

Ein Unfall mit zwei Lkw ist der Grund

Johanniter verteilen aufgrund der Hitze Wasser an Wartende

Umleitungsstrecken sind überlastet

Friedberg - Update, 26. Juni, 14.15 Uhr: Nicht nur die A5 ist dicht, auch die Umleitungsstrecken sind völlig überlastet. Auf der B3 geht es nur schleppend voran. Und auch sonst scheinen sich Lkw- und Autofahrer Wege zu suchen, die inzwischen ebenfalls verstopft sind. So geht etwas in der Kaiserstraße in Friedberg zeitweise nichts mehr.

Update, 26. Juni, 13.11 Uhr: Die A5 zwischen der Wetterau und Frankfurt bleibt noch mehrere Stunden vollgesperrt. Die Bergung der Ladung des mit Gefahrstoff beladenen LKW gestaltet sich schwieriger als gedacht. Die Farbfässer sind durch den Unfall stark in Mitleidenschaft gezogen und drohen unter der Hitze zu bersten. Eine Fachfirma muss ran. Derweil sind die Johanniter unterwegs, um die im hinter dem Unfallort im liegenden Rückstau wartenden Verkehrsteilnehmer mit Wasser zu versorgen.

+ Die Johanniter versorgen Verkehrsteilnehmer im Stau mit Wasser. © Polizei Mittelhessen

Die Polizei bittet, auch wenn die Hitze das Warten unangenehm macht, um Geduld. Auch noch so energischen Forderungen an die Absperrkräfte der Autobahnmeisterei, mit der Bitte die Sperrung passieren zu dürfen, kann aus den genannten Gründen nicht Folge geleistet werden.

Erstmeldung, 26. Juni, 11.36 Uhr: Die A5 zwischen Ober-Mörlen und Friedberg ist am Mittwochmittag vollgesperrt. Am Morgen hatte es einen Unfall gegeben: Ein bulgarischer Lkw-Fahrer war mit seinem Sattelzug beim Fahrspurwechsel auf einen Schwerlastauflieger aufgefahren. Da in dem Sattelzug unter anderem Gefahrstoffe in Form von mehreren Fässern Farbe geladen sind, gestalten sich die Bergungsarbeiten schwierig.

A5 bei Friedberg vollgesperrt

Die A5 ist seit 10.35 Uhr in Richtung Süden voll gesperrt. Aufgrund der Hitze gilt es zunächst die Farbfässer zu bergen und damit eine potentiell von diesen ausgehende Gefahr einzudämmen, bevor eine Abschleppung des Lasters möglich ist. Die Feuerwehr ist dafür mit vor Ort, um die Bergung zu begleiten.

Für die Arbeiten ist noch mindestens eine bis in die Mittagsstunden mit einer Vollsperrung zu rechnen, mit Behinderungen noch einige Zeit darüber hinaus. Die Umleitungsstrecken sind überlastet, weshalb eine weiträumige Umfahrung zu empfehlen ist. Konkret könnte das sein: Ab dem Gambacher Kreuz über die A45 zum Seligenstädter Dreieck und von dort auf die A3 bis zum Frankfurter Kreuz.

Die beiden Lkw-Fahrer wurden verletzt.

red

