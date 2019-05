Vollsperrung der A5 bei Friedberg: Das war los

Aufgrund einer "akuten Gefährdung" musste die A5 am Dienstagvormittag kurzfristig voll gesperrt werden. 30 Minuten später war sie wieder frei, doch jetzt ist sie aufgrund eines Lkw-Unfalls wieder dicht.

Update, 28. Mai, 15:55 Uhr: Nach den Baumfällarbeiten war die A5 wieder frei, jetzt ist sie jedoch wieder dicht.Grund ist ein Lkw-Unfall der sich zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Ober-Mörlen ereignet hat.

Update, 28. Mai, 13:35 Uhr: Mittlerweile ist die Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Baumfällarbeiten sind somit abgeschlossen.

Kurzfristige Maßnahme auf der A5 in der Wetterau: Die Autobahn muss am Dienstag zwischen Ober-Mörlen und Friedberg in Fahrtrichtung Süden vollgesperrt werden. Grund sind anstehende Baumfällarbeiten. Hessen Mobil spricht von einer "akuten Gefährdung".

A5-Sperrung: Bäume drohen auf die Fahrbahn zu fallen

Konkret besteht die Gefahr von auf die Fahrbahn fallenden Bäumen. Bundesforst hatte das Problem gemeldet, woraufhin kurzfristig die Entscheidung gefällt wurde, die A5 in der Wetterau für die Dauer der Arbeiten zu sperren. Nach ersten Angaben der Polizei soll die Vollsperrung rund 30 Minuten andauern.

Von Florian Dörr

