Auto kracht in Rollerfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Autofahrerin kracht in Rollerfahrer - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Abbiegemanöver übersieht eine Autofahrerin einen Rollerfahrer und kracht in ihn hinein. Der Mann wird dabei schwer verletzt.

Köppern - Eine 31-jährige Autofahrerin fuhr auf der Friedberger Straße aus Richtung Rosbach kommend in Fahrtrichtung Köppern Stadtmitte und wollte links auf das Gelände der Agip-Tankstelle abbiegen. Dabei übersah sie einen 59 Jahre alten Rollerfahrer, der aus Richtung Köppern-Ortsmitte entgegenkam und in Fahrtrichtung Rosbach fuhr. In Höhe der Tankstelle stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Unfall in Köppern: Rollerfahrer schwer verletzt

Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das BGU Krankenhaus nach Frankfurt geflogen werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

